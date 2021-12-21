Страны Балтии создадут совместную ракетную систему в ответ на "красные линии" РФ

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Главы Минобороны Литвы, Латвии и Эстонии на встрече в литовском Каунасе во вторник договорились развивать совместные ракетные системы залпового огня, передает агентство BNS.

По словам литовского министра обороны Арвидаса Анушаускаса, совместная ракетная система балтийских стран может стать "хорошим ответом" на объявленные Россией "красные линии".

"(Президент России Владимир) Путин как раз хочет, чтобы страны НАТО, а единственные государства НАТО, помимо Норвегии на севере, с которыми Россия граничит - это Польша и балтийские страны, не были защищены, чтобы не было наступательных вооружений, чтобы не было американцев, чтобы по сути не было сил НАТО. Я считаю, что согласиться с этим мы не можем", - сказал Анушаускас журналистам в Каунасе во вторник.

"Мы пытаемся немного синхронизировать во времени. Как это будет выглядеть, сейчас я конкретно не могу сказать, потому что пока есть обращения, в данном случае к США, которые располагают этими технологиями", - добавил литовский министр.

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет, в свою очередь, заявил, что очень рад "развитию во всех трех странах исключительно важного для нашего региона проекта - ракетных систем залпового огня".

"Это большой шаг вперед в развитии наших совместных мощностей и усилении сдерживания, а также повышения оборонной мощи в нашем регионе", - сказал эстонский министр.

Главы оборонных ведомств стран Балтии также обсудили вопросы региональной безопасности, сотрудничества в форматах Евросоюза и НАТО.

Запад обвиняет Москву в стягивании около 100 тыс. военнослужащих на границе с Украиной и подготовке к нападению. Вместе с тем, президент РФ Владимир Путин отрицает, что Москва планирует нападение, и винит НАТО в нагнетании напряженности, а также требует "правовых гарантий", что альянс не будет расширяться на восток.

Страны Балтии в последние годы наиболее активно сотрудничают в сфере подготовки офицеров в Балтийском оборонном колледже, обеспечении миссии воздушной полиции НАТО и организации совместных учений.

Также осуществляется синхронизация планирования оборонных мощностей, координируются совместные закупки, проводятся совместные учения и семинары. Литва, Латвия и Эстония также работают над упрощением формальностей, связанных с прибытием и передвижением союзников в странах Балтии.