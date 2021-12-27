Замглавы Минобороны РФ заявил о подготовке НАТО к вооруженному конфликту с РФ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.

"Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией", - сказал Фомин.

Он подчеркнул, что в доктринальных документах НАТО последних лет, например, в военной стратегии НАТО 2019 года, Российская Федерация прямо, "без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности".

При этом, отметил Фомин, "Римская декларация до сих пор остается в силе".

"В ней, в частности, определено, что Россия и альянс не рассматривают друг друга как противника. Эта установка была подтверждена на саммите Совета Россия-НАТО в 2010 году в Лиссабоне", - напомнил замминистра обороны РФ.

Самое существенное расширение Североатлантического альянса на восток произошло в 2002 году, в ходе нескольких волн приближения инфраструктуры НАТО к западным границам России блок существенно нарастил свой боевой потенциал, заявил Фомин.

"В 2002 году были начаты переговоры о вступлении в альянс Болгарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии, Словакии и Словении, которые в марте 2004 года также стали членами НАТО. Этот год стал этапом наибольшего расширения НАТО. При этом существенно вырос потенциал блока на восточном фланге", - сказал он, отметив, что за это время "в стратегическом плане альянс приобрел ряд преимуществ".

"Во-первых, границы блока передвинулись более чем на одну тысячу километров на восток, что обеспечило ему возможность использовать нестратегические вооружения для поражения целей на территории России. Например, минимальное подлётное время с авиабаз в Эстонии до Санкт-Петербурга сократилось до нескольких минут. В зоне поражения только артиллерийских систем оказалась большая часть Калининградской области. Во-вторых, в распоряжение НАТО перешло значительное количество объектов инфраструктуры на территории восточноевропейских стран, что расширило возможности по дислокации и переброске войск", - сказал Фомин.

"В-третьих, в арсенал блока было "добавлено" большое количество вооружений и военной техники бывших стран Варшавского договора. Людские ресурсы также увеличились. В-четвертых, НАТО получил доступ к новым портам Балтийского и Черного морей, расширив оперативные возможности военно-морских сил альянса", - сказал он.

Таким образом, констатировал замминистра, "за счет экспансии на восток потенциал НАТО вырос, причем процесс не был "спровоцирован" Российской Федерацией".

При этом Фомин акцентировал внимание собравшихся на том, "что в 1997 году отношения России с Западом были, можно сказать, "безоблачные".

"С российской стороны на разных уровнях подтверждалась готовность наращивать взаимодействие по всем направлениям, которые на тот период казались наиболее важными с точки зрения европейской безопасности. Никакие вызовы, требующие расширения альянса, не просматривались. Хотя после воссоединения Германии в 1990 году членом Североатлантического союза стала вся объединённая страна, включая бывшую ГДР. Таким образом, фактически был сделан первый шаг по расширению блока. В дальнейшем последовали новые волны расширения НАТО", - сказал Фомин.

Он напомнил, что в 1997 году, после саммита НАТО в Мадриде, стартовали переговоры о вступлении в блок Чехии, Венгрии и Польши. 12 марта 1999 года эти страны стали первыми бывшими членами Варшавского договора, присоединившимися к Североатлантическому союзу.

Фомин заявил, что Запад сам спровоцировал кризис на Украине, из-за которого Североатлантический альянс прекратил взаимодействие с Россией. По его словам, "именно Соединённые Штаты Америки и их союзники поддержали государственный кровавый переворот в стране, признали новую администрацию, пришедшую к власти незаконным путем при поддержке Запада".