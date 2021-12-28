Истребители НАТО в Европе за 2021 год около 370 раз взлетали по тревоге

Из них - 290 вылетов касались реагирования на полеты российских военных самолетов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Боевые самолеты НАТО за 2021 год около 370 раз поднимались в воздух по тревоге. Об этом говорится в опубликованном сообщении организации.

При этом в большинстве случаев речь шла о сопровождении российских военных самолетов.

"Как правило, речь шла о том, чтобы проверить летательные аппараты, которые без уведомления приближались к воздушному пространству союзников. Около 80% этих миссий, то есть, 290 вылетов, касались реагирования на полеты российской военной авиации", - отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что большинство миссий по сопровождению самолетов состоялись в балтийском регионе.

"Как правило, миссии по сопровождению проходили без инцидентов: пилоты НАТО поднимали самолеты в воздух, чтобы определить тип приближавшихся к воздушному пространству летательных аппаратов и сопроводить их из того или иного района. Крайне небольшое количество сопровождаемых аппаратов в итоге все же вошли в воздушное пространство союзников", - констатируют в Североатлантическом альянсе.

В сообщении указывается, что более 60 истребителей НАТО постоянно находятся в боевой готовности для выполнения миссий по сопровождению. В альянсе отмечают, что такие миссии выполняются далеко не только в случаях, когда к границам приближаются иностранные боевые самолеты. Речь также идет о сопровождении гражданских самолетов: например, о случаях, когда пилот по той или иной причине перестает отвечать на запросы авиадиспетчеров.

В целом, судя по данным НАТО, в 2021 году миссий по сопровождению стало чуть меньше чем в 2020 году. Меньше стало и случаев, когда натовские истребители сопровождали именно российские самолеты.

Как сообщалось, в конце декабря 2020 года альянс проинформировал, что его самолеты "более 400 раз вылетали навстречу неизвестным самолетам, приближавшимся к воздушному пространству Североатлантического альянса". Из этих вылетов, "около 350 - были предприняты в ответ на полеты российских военных самолетов. Это умеренный рост (подобных миссий - ИФ) по сравнению с 2019 годом", - отмечалось в сообщении в конце 2020 года.