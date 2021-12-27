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Более 40 тысяч человек в Краснодаре остались без отопления из-за аварии

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Более 40 тысяч жителей Карасунского округа в Краснодаре остались без отопления вечером в понедельник из-за утечки на магистральном теплопроводе, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Там уточнили, что информация об утечке поступила в 20:55 по московскому времени. Утечка произошла на магистральном теплопроводе подземного залегания диаметром 600 мм.

Без тепла остались 223 многоквартирных дома в Карасунском округе Краснодара, в которых проживают 42 тысячи жителей, в том числе 13 тысяч детей. Также там расположено 32 социально-значимых объекта.

Причина утечки - износ теплопровода. Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить к 03:00 по московскому времени 28 декабря.

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