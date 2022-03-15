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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:40

Около 35 тысяч жителей Краснодара остались без тепла из-за аварии на газовой трубе

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Около 150 многоквартирных домов в Прикубанском округе Краснодара отключили от теплоснабжения из-за аварии на газовой трубе, сообщает Единая дежурно-диспетчерская службе в телеграме.

"В 20:32 мск произошла утечка газа на магистральной газовой трубе высокого давления между улицей генерала Трошева и поселком Плодородный. В результате чего прекращено теплоснабжение по улице Московской (от улицы Байбакова до Воробьева) и в микрорайоне Губернский", - говорится в сообщении.

Уточняется, что без тепла остались около 35 тысяч человек. Ремонтно-восстановительные работы проводит АО "Краснодаргоргаз".

Краснодар

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