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Три вагона сошли с рельсов в Челябинске

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку по факту схода трех железнодорожных вагонов в Челябинске, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

"По предварительной информации, 28 декабря в 04:57 при перестановке с первого на 13-й подъездной путь, примыкающий к станции Челябинск-Главный, произошел сход трех железнодорожных вагонов без опрокидывания", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате инцидента пострадавших нет. Следователи выехали на место для выяснения обстоятельств происшествия.

Как уточняет пресс-служба Уральской транспортной прокуратура, при производстве маневровых работ с рельсов сошел один вагон-цистерна с бензином и два порожних вагона.

Задержек движения поездов нет.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На место происшествия выехал Челябинский транспортный прокурор, отмечается в пресс-релизе прокуратуры.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, инцидент произошел в сортировочном парке станции Челябинск-Главный.

"Угрозы экологической безопасности нет. На место происшествия прибыл восстановительный поезд со станции Челябинск. В 06:39 вагоны были поставлены на рельсы", - отметили в пресс-службе.

Челябинск РЖД

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