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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:40

Грузовой поезд сошел с рельс в Еврейской автономной области

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Грузовой поезд сошел с рельс в районе перегона Икура-Аур в Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"В 03:25 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Еврейской автономной области поступило сообщение о том, что произошел сход колесной пары электровоза грузового поезда на железнодорожных путях в районе перегона Икура-Аур. Контейнерный состав из 36 вагонов двигался по нечетному пути Транссибирской магистрали в западном направлении со стороны станции Хабаровск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работает бригада железнодорожников. Задержка пассажирских поездов не планируется. По четному пути железнодорожное движение не нарушено. Ситуация на контроле Главного управления МЧС России по региону, отметили в пресс-службе.

Еврейская автономная область МЧС

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