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Косачев заявил, что РФ имеет право применять ВС при нападении на ее граждан за рубежом

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Россия не намерена инициировать военную операцию против Украины, но имеет право оперативно использовать свои вооруженные силы для защиты граждан РФ за рубежом в случае нападения на них, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Нет и еще раз нет, Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины", - сказал Косачев в интервью "Интерфаксу", которое будет опубликовано в ближайшее время на сайте Interfax.ru.

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По его мнению, нет никакого смысла в том, чтобы проводить "какую-то инициативную военную операцию против Украины". "Россия никогда ни на кого не нападала первой. Я думаю, что и в дальнейшем этого не произойдет", - сказал сенатор.

Вместе с тем, отметил он, Россия видит, как нагнетается ситуация вокруг Донбасса, "как Украину подталкивают к тому, чтобы попытаться решить проблемы Юго-Востока военным путем".

"Причем провокаторы и внутри, и вовне Украины совершенно точно понимают, что в этом случае произойдет. Никоим образом не предрешая развитие событий, просто напомню этим провокаторам, что после того как произошла трагедия Цхинвала, в ноябре 2009 года в России были внесены серьёзные поправки в действующий федеральный закон "Об обороне". Десятая статья этого закона дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом", - заметил Косачев.

По его словам, одним из оснований, по которым ВС РФ могут оперативно использоваться за рубежом, является защита граждан России за пределами ее территории в случае вооруженного нападения на них.

Константин Косачев Россия Украина

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