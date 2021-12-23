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Президент РФ не исключил, что Киев готовит новую военную операцию против Донбасса

Президент РФ не исключил, что Киев готовит новую военную операцию против Донбасса
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не исключил, что Украина готовит новую военную операцию против Донбасса, считает, что к этому нужно готовиться.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции в четверг.

"Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию (против Донбасса - ИФ) и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, а вмешаетесь и будете защищать - такие-то и такие-то новые санкции последуют. И готовиться, может быть, к этому (надо - ИФ)", - сказал президент РФ.

По его словам, Россия должна реагировать на подобные действия и, думая об этом, что-то делать.

"Второй вариант - это в целом создание, и я уже говорил об этом в своей статье, на этой территории (на Украине - ИФ) такой анти-России с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению. И представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше все время с оглядкой: а что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены? А потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнуть радикалов на решение вопросов в Донбассе вооруженным путем", - полагает президент.

По словам Путина, что касается Крыма, то "толкают и туда тоже".

"Но мы же должны думать о перспективах обеспечения своей безопасности даже не на сегодняшний день и не на следующей неделе, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить-то с этим? Все время с оглядкой? Что там будет и когда долбанут?" - сказал он.

Кроме того, президент РФ назвал Минские соглашения единственно возможным путем урегулирования конфликта в Донбассе. "Так проблема в чем? Не хотят исполнять", - сказал он.

Путин также отметил, что отношения Москвы и Киева были нормальными до событий 2014 года, когда на Украине, по словам президента РФ, случился "кровавый госпереворот". "Людей убивали и сжигали", - отметил российский лидер.

"После этого возник Крым. А как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, взять их под свою защиту, под крыло? Невозможно, просто нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе", - подчеркнул Путин.

21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Киев готовит провокации в Донбассе с использованием неустановленных химических веществ.

Хроника 01 – 23 декабря 2021 годаПутин: пресс-конференция-2021
Владимир Путин Украина Донбасс

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