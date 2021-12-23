Президент РФ не исключил, что Киев готовит новую военную операцию против Донбасса

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не исключил, что Украина готовит новую военную операцию против Донбасса, считает, что к этому нужно готовиться.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции в четверг.

"Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию (против Донбасса - ИФ) и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, а вмешаетесь и будете защищать - такие-то и такие-то новые санкции последуют. И готовиться, может быть, к этому (надо - ИФ)", - сказал президент РФ.

По его словам, Россия должна реагировать на подобные действия и, думая об этом, что-то делать.

"Второй вариант - это в целом создание, и я уже говорил об этом в своей статье, на этой территории (на Украине - ИФ) такой анти-России с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению. И представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше все время с оглядкой: а что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены? А потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнуть радикалов на решение вопросов в Донбассе вооруженным путем", - полагает президент.

По словам Путина, что касается Крыма, то "толкают и туда тоже".

"Но мы же должны думать о перспективах обеспечения своей безопасности даже не на сегодняшний день и не на следующей неделе, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить-то с этим? Все время с оглядкой? Что там будет и когда долбанут?" - сказал он.

Кроме того, президент РФ назвал Минские соглашения единственно возможным путем урегулирования конфликта в Донбассе. "Так проблема в чем? Не хотят исполнять", - сказал он.

Путин также отметил, что отношения Москвы и Киева были нормальными до событий 2014 года, когда на Украине, по словам президента РФ, случился "кровавый госпереворот". "Людей убивали и сжигали", - отметил российский лидер.

"После этого возник Крым. А как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, взять их под свою защиту, под крыло? Невозможно, просто нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе", - подчеркнул Путин.

21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Киев готовит провокации в Донбассе с использованием неустановленных химических веществ.