Задержан таксист, подозреваемый в нападении на главу муниципалитета в Петербурге

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Полиция Фрунзенского района Петербурга начала проверку после инцидента с водителем сервиса такси, сломавшим нос главе муниципалитета №72 Павлу Швецу, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Подозреваемый - гражданин одного из государств Средней Азии - был оперативно задержан", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне Швец заявил "Интерфаксу", что его ударил водитель сервиса такси, которому он сделал замечание о неправильной парковке. Медики диагностировали у мужчины перелом костей носа.

В пресс-службе компании "Ситимобил" "Интерфаксу" сообщили, что заблокировали водителя до выяснения обстоятельств произошедшего и намерены оказать необходимое содействие правоохранительным органам в расследовании инцидента.