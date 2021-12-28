Резник назвал "неосновательным" иск прокуратуры о ликвидации "Мемориала"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Адвокат Генри Резник, представляющий общество "Мемориал" (признан НКО-иноагентом), заявил, что считает безосновательным иск Генпрокуратуры о ликвидации организации, передал корреспондент "Интерфакса".

"Я полагаю, что исковое заявление подпадает полностью под формулировку (...) "недобросовестное заявление неосновательного иска", - заявил Резник в ходе прений сторон в Верховном суде РФ по иску прокуратуры.

По его словам, "они (прокуроры - ИФ) знают, что обращаются в суд с незаконными требованиям".

"Такие иски являются тестом на высокие ценности, определяющие жизнь в правовом государстве. И я надеюсь, что все присутствующие в зале станут свидетельством их торжества", - сказал Резник.

Судебный процесс по делу "Мемориала"

В ноябре стало известно, что прокуратура намерена добиваться ликвидации двух структур "Мемориала". Один иск - о ликвидации просветительского общества "Мемориал" - Генпрокуратура подала в Верховный суд. Второе заявление - о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) - прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд.

Поводом для обращения в суд, как указывается в иске Генпрокуратуры, стали "неоднократные, грубые нарушения" "Мемориалом" законов РФ и иных правовых актов.

В Генпрокуратуре утверждают, что "Мемориал" скрывает "факт выполнения функции иностранного агента", в связи с чем общество и его должностные лица с 2019 года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

Кроме того, в надзорном ведомстве настаивают, что "Мемориал" при наличии иностранного финансирования занимается политической деятельностью с целью влияния на государственные решения и формирования общественного мнения.

Прокуратура считает, что ликвидация общества будет соразмерной допущенным правонарушениям и необходимой мерой.

"Мемориал" претензии Генпрокуратуры не признает и настаивает, что законных оснований для ликвидации общества нет.