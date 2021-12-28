"Мемориалу" вменили создание лживого образа СССР

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Представитель Генпрокуратуры Алексей Жафяров в Верховном суде России заявил, что историко-просветительское общество "Мемориал" (признано в России иноагентом) спекулирует на теме репрессий и создает лживый образ СССР как террористического государства. Об этом из суда сообщает корреспондент "Интерфакса".

"Очевидно, что "Мемориал", спекулируя не теме политических репрессий 20 века, создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан", - сказал Жафяров.

"Почему сейчас мы, потомки победителей, вынуждены наблюдать за реабилитацией изменников родины и нацистских пособников. (...) Наверное, потому что за это кто-то платит. И вот это - подлинная причина того яростного неприятия, с которым открещивается "Мемориал" от статуса иностранного агента", - продолжил прокурор.

Он отметил, что за последние годы "Мемориал" ни разу не обратился в Генпрокуратуру с просьбой о признании кого-либо жертвой репрессий. По его словам, "Мемориал" создавался для увековечивания исторической памяти, но в последнее время сосредоточился на ее искажении - в первую очередь, памяти о Великой Отечественной войне.

Имея в виду указанные мотивы, у государства есть все основания полагать, что допущенные "Мемориалом" нарушения, связанные с неуказанием своего статуса иноагента, можно расценивать как грубое нарушение закона, заключил Жафяров.

Верховный суд рассматривает иск надзорного ведомства о ликвидации "Мемориала". 28 декабря в суде проходят прения сторон.

О том, что в списки жертв репрессий "Мемориала" оказались включены трое пособников нацистов, убивавшие евреев, 9 декабря на встрече с членами СПЧ сообщил президент Владимир Путин. Он тогда отметил, что "Мемориал" должен следовать своим идеалам гуманизма и не включать в списки жертв репрессий лиц, которые были причастны к убийствам. В "Мемориале" на это ответили, что в базе из более чем 3 млн имен возможны ошибки, которые исправляются, и что имена троих пособников нацистов были заблокированы еще три месяца назад.

Президент также отметил, что "Мемориал" "пытается защищать" международные организации, которые в России включены в список террористических и экстремистских, например, "Хизб ут-Тахрир" (террористическая организация, запрещена в России), "Таблиги Джамаат" (экстремистская организация, запрещена в России).

Генпрокуратура попросила Верховный суд ликвидировать просветительское общество "Мемориал" в ноябре. Тогда же прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (признан в России НКО-иноагентом). В Генпрокуратуре сослались на неоднократные и грубые нарушения правозащитниками законов, Конституции и иных правовых актов, в том числе сокрытие "факта выполнения функции иностранного агента".

Кроме того, в надзорном ведомстве настаивают, что "Мемориал" при наличии иностранного финансирования занимается политической деятельностью с целью влияния на государственные решения и формирования общественного мнения.

"Мемориал" претензии Генпрокуратуры не признает и настаивает, что законных оснований для ликвидации общества нет.