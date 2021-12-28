В Кремле сообщили о подготовке российско-иранского саммита

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Идет подготовка переговоров президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрахима Раиси, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Готовятся российско-иранские контакты на высшем уровне", - сказал Песков журналистам во вторник.

Ранее Путин заявлял, что рассчитывает на визит Раиси в России в начале 2022 года.

Он также пообещал, что Россия подробно проинформирует Иран о том, как проходит диалог с американской стороной по проблематике Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

"Продолжим обсуждение этой темы во время возможного визита президента Ирана в Россию в начале следующего года", - сказал Путин.

В октябре этого года начальник Генштаба Ирана Мохаммад Багери заявил, что Иран и Россия планируют заключить соглашение, которое предполагает военное сотрудничество, закупку оружия и борьбу с терроризмом.

"Этот документ находится в стадии подготовки. У лидеров наших стран есть полное взаимопонимание в разработке этого документа. К этой работе уже подключились соответствующие ведомства наших стран и, надеюсь, мы скоро закончим подготовку данного документа", - сказал Багери 19 октября в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"В нем будут положения о военном сотрудничестве и взаимодействии в области безопасности, включая покупку вооружений и подготовку специалистов, ведение учений и борьбу с терроризмом в Западной Азии. Несомненно, этот документ откроет широкий горизонт сотрудничества наших вооруженных сил", - сказал тогда Багери (перевод телеканала "Россия-24").

В октябре Багери прилетал в Москву, провел переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Россия и Иран сотрудничают в военной сфере. В частности, российские и иранские корабли проводили учения в Каспийском море и Индийском океане.

В 2016 году Россия выполнила контракт на поставку Ирану систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-300 "Фаворит" (концерн "Алмаз-Антей"). Это оборонительные системы, которые не попадали под действовавшие тогда ограничения Совбеза ООН.

Официально сообщалось, что в декабре 2006 года Россия выполнила контракт на поставку Ирану 29 комплексов ПВО ближнего действия "Тор-М1".

В 2016 году Виктор Озеров, будучи тогда главой комитета Совета Федерации по обороне и безопасности заявил, что Иран заинтересован в поставках военной техники из РФ почти на $10 млрд.

19 октября в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявили, что Москва готова развивать военно-техническое сотрудничество с Тегераном, который заинтересован в российской военной продукции.

"Россию и Иран связывает давнее сотрудничество, и Тегеран действительно заинтересован в широкой номенклатуре российской продукции военного назначения. Мы со своей стороны видим все перспективы для развития военно-технического сотрудничества с Ираном", - говорилось в сообщении пресс-службы ФСВТС России.

В ноябре 2019 года на авиавыставке в Дубае директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил, что Москва готова расширить военно-техническое сотрудничество с Тегераном после снятия ограничений по линии СБ ООН.

По его словам, Иран может быть заинтересован в приобретении у России боевых самолетов и вертолетов, танков, кораблей, береговых ракетных комплексов, авиационных двигателей, а также запасных частей для ремонта авиа- и бронетехники, подводных лодок.

"Мы неукоснительно выполняем международные обязательства. Вместе с тем 18 октября 2020 года с Исламской Республики Иран сняты международные ограничения, которые содержались в резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 года. Подтверждаем твердую решимость к практической реализации всех проектов двустороннего взаимодействия, представляющих взаимный интерес. Это позволит придать новый импульс развитию военно-технического сотрудничества между нашими странами," - заявили в феврале этого года в ФСВТС, отвечая на вопрос, обсуждает ли Россия поставку Ирану боевых самолетов, танков и кораблей после снятия ограничений СБ ООН.