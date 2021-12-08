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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин ожидает, что президент Ирана посетит РФ в начале 2022 года

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что его иранский коллега Ибрахим Раиси посетит Россию в начале следующего года.

"Я рассчитываю на то, что мое приглашение будет принято президентом Ирана и он в начале следующего года сможет посетить Россию с визитом", - сказал Путин на пресс-конференции в среду.

Он также пообещал, что Россия подробно проинформирует Иран о том, как проходит диалог с американской стороной по проблематике Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

"Продолжим обсуждение этой темы во время возможного визита президента Ирана в Россию в начале следующего года", - сказал Путин.

Владимир Путин Иран Ибрахим Раиси

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