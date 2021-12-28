ГЛОНАСС участвует в "пилоте" по тестированию алкозамков для автомобилей

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Москве при участии АО ГЛОНАСС проходят тестовые испытания алкозамков для транспортных средств, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Цель нашего проекта - не дать находящемуся в состоянии алкогольного опьянения человеку возможность управлять автомобилем, то есть, предотвратить потенциальную аварию", - сказал собеседник агентства.

Согласно статистике ГИБДД, в 2020 году в России произошло свыше 19 тыс. аварий по вине пьяных водителей, в которых более 4,5 тыс. человек погибли.

В устройстве применяется бесконтактный алкоиндикатор: не требуется спецсредств гигиены (мундштуков и насадок), пояснил представитель пресс-службы. Также он отметил высокую скорость работы прибора - время тестирования составляет всего несколько секунд. Данные, формируемые устройством, незамедлительно передаются в Государственную автоматизированную информационную систему "ЭРА-ГЛОНАСС" по сетям мобильной связи.

По информации пресс-службы, в проекте также принимает участие департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Тестирование запланировано до апреля 2022 года.