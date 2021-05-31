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МВД заявило, что условия для внедрения алкозамков в РФ пока не созрели

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - МВД России в настоящее время не принимает участие в разработке меры о принудительном оснащении алкозамками автомобилей водителей, ранее пойманных на нетрезвом вождении. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В последние дни в ряде СМИ распространялась информация о том, что министерством внутренних дел РФ совместно с министерством промышленности и торговли РФ прорабатывается вопрос о принудительном оснащении алкозамками автомобилей водителей, ранее привлекавшихся к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде", - сказала Волк журналистам в понедельник.

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"В этой связи МВД сообщает, что данная информация не соответствует действительности. МВД России с подобной инициативой не выступало и в проработке данного вопроса в настоящее время участия не принимает", - подчеркнула представитель МВД.

Также Волк напомнила, что ранее ведомство уже давало отрицательный отзыв на аналогичные предложения.

"Отмечалось, что эффективное внедрение алкозамков в РФ возможно только при условии создания соответствующих организационно-технических и правовых основ. В частности, это принятие необходимых законодательных актов, утверждение и внедрение технических стандартов, организация развитой сети контрольно-сервисных центров", - пояснила она.

"Учитывая отсутствие на сегодняшний день необходимых условий для внедрения алкозамков, все заявления по данной теме являются преждевременными и некорректными", - заключила представитель МВД.

Ранее, в воскресенье замглавы Минпромторга Василий Шпак в рамках форума "Интеллект машин и механизмов" заявил, что министерство прорабатывает с ГИБДД внесение изменений в правила дорожного движения о принудительной установке алкозамков на автомобили водителей, пойманных на вождении в нетрезвом виде, за их счет.

"Если человек хоть раз "попался", это мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю, на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу", - сообщил Шпак журналистам. По его словам, министерство совместно с ГИБДД анализирует возможность изменения ПДД в отношении такого нарушителя "таким образом, чтобы все автомобили, на которых он ездит, были принудительно за его счет оборудованы алкозамком".

МВД ГИБДД Минпромторг

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