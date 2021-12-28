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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Жительница Адыгеи получила 8,5 лет колонии за перевод денег в ИГ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд вынес приговор жительнице Адыгеи Марине Мугу по иску о финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщила пресс-служба суда.

Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Судом установлено, что Мугу, желая помочь родственнице, неоднократно переводила деньги, предназначенные для деятельности в запрещенной в РФ ИГИЛ. Всего она перевела более 90 тыс. рублей.

Она была осуждена ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической организации). Мугу вину не признала.

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