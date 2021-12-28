Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе "Вятка" в Марий Эл

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Три автомашины столкнулись в Звениговском районе Марий Эл во вторник, есть жертвы и пострадавшие, сообщает региональное УГИБДД.

На 45 км автодороги "Вятка" столкнулись автомобили Mitsubishi Montero, Lada Vesta и Volkswagen Transporter.

В результате аварии два человека погибли и три человека получили травмы различной степени тяжести, говорится в сообщении.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель Mitsubishi Montero, выехавший на встречную полосу.