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Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе "Вятка" в Марий Эл

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Три автомашины столкнулись в Звениговском районе Марий Эл во вторник, есть жертвы и пострадавшие, сообщает региональное УГИБДД.

На 45 км автодороги "Вятка" столкнулись автомобили Mitsubishi Montero, Lada Vesta и Volkswagen Transporter.

В результате аварии два человека погибли и три человека получили травмы различной степени тяжести, говорится в сообщении.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель Mitsubishi Montero, выехавший на встречную полосу.

Марий Эл ДТП

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