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Три человека погибли и два пострадали в ДТП с тремя легковушками под Самарой

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - На трассе в Кинель-Черкасском районе Самарской области в результате столкновения трех легковых автомобилей погибли три человека, еще двое получили травмы. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария с участием Lada Granta, Skoda и Renault произошла днем во вторник на 81-м км трассы "Самара-Бугуруслан". В результате погибли водитель и пассажир Lada Granta, а также водитель Skoda. Еще двое пассажиров этих автомобилей госпитализированы.

"По предварительным данным, водитель Lada Granta выехал на встречную полосу", - сказали в пресс-службе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области, в связи с ДТП организована проверка.

Самарская область ДТП

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