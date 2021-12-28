В Севастополе отменили QR-коды для заселения в отели

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правило предоставления QR-кодов для заселения в гостиницы Севастополя, которое действовало с лета, отменено, следует из поправок в указ губернатора о режиме повышенной готовности.

В документе, опубликованном на сайте городского правительства во вторник, уточняется, что признается утратившим силу пункт об обязательном предоставлении при заселении в гостиницы одного из трех документов – сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании либо медотвода с результатом теста на коронавирус.

Ранее во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Севастополе превысил 90%, это позволяет отменить ряд ограничений в регионе.

Количество ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса начало снижаться в Севастополе в ноябре: этот показатель опустился с максимальных 350 до 60. Всего диагноз "COVID-19" был подтвержден в регионе у 52 тыс. человек, более 1,8 тыс. пациентов умерли.

Как сообщалось, с 28 декабря также в Севастополе отменили QR-коды для посещения общественных мест.