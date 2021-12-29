Минпромторг ждет введения QR-кодов в ритейле без "очередей на морозе"

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Минпромторге считают важным, чтобы в регионах систему QR-кодов для доступа в общественные места вводили разумно, чтобы людям не приходилось "стоять в очереди на морозе", чтобы предъявить этот код, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров.

"Мы исходили из того, что электронные сертификаты в определенной степени являются решением проблемы по доступу в сектор торговли или сферы услуг, и при этом есть обеспечение контроля доступа, выполнения требований Роспотребнадзора и стимулирование вакцинации", - объяснил он позицию ведомства.

Принятый в первом чтении рамочный законопроект № 17357-8 предусматривает, что регионы могут ввести ограничительные меры для посещения организаций розничной торговли и общественного питания, напомнил министр и добавил, что для этого "прорабатываются общефедеральные подходы по организации доступа в торговые объекты по электронным сертификатам".

На вопрос, как Минпромторг представляет себе введение QR-кодов в магазинах, Мантуров ответил, что "достаточно сложно на федеральном уровне установить абсолютно одинаковые требования к формату предъявления сертификатов".

"Ряд моментов должен учитываться регионами самостоятельно. Речь о том, как это будет технически организовано, чтобы не пришлось стоять в очереди на морозе и предъявлять сертификаты при входе в торговый центр. Если не предусмотрена входная группа, человек должен зайти, а там уже предъявить сертификат. Или уже на входе в нужный ему магазин внутри торгового центра пройти эту процедуру", - привел он пример.

Второе чтение законопроекта о QR-кодах пройдет на раньше середины января, предупреждал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, документ повторно направлен в регионы на обсуждение. Спикер подчеркивал, что президент Владимир Путин поручил депутатам аккуратно доработать законопроект, чтобы его введение не создало людям дополнительных проблем.