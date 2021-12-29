ФАС расширит список жизненно важных лекарств для снижения их цены

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Половина жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) за последнее время подешевели примерно на 30%, ведется работа по включению других препаратов в этот список для снижения их цены. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в интервью телеканалу RTVI.

"Мы ведем работу по включению других лекарств в этот список, тогда появится возможность их регулировать. Потому что у нас есть обращения граждан по поводу того, что цены в России выше, чем вот в соседних странах. Но для того, чтобы эти цены снизить, сначала нужно включить (лекарства - ИФ) в этот список", - отметил он.

Он напомнил, что цены на лекарства, которые входят в список ЖНВЛП, регулируются, а остальные - нет.

Глава ФАС отметил, что за последнее время службе удалось снизить цену почти на треть для половины лекарств из списка ЖНВЛП, в который входят примерно 790 международных непатентованных наименований.

"Мы пересмотрели за последнее время все эти цены и где-то в половине случаев добились снижения процентов на 30. Это имеет большое значение для граждан, которые теперь могут купить дешевле, и для госзаказа - в рамках экономии средств бюджета", - сказал он.