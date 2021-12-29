Петербурженка отсудила у Артемия Лебедева 116 тыс. рублей за оскорбление

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Пушкинский суд Петербурга взыскал с дизайнера и блогера Артемия Лебедева компенсацию морального вреда в пользу оскорбленной его высказыванием местной жительницы, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

"Суд взыскал с Лебедева компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей, расходы по оплате экспертизы в сумме 66 тыс. рублей, расходы по оплате госпошлины в сумме 900 рублей, а всего 116 900 рублей", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, в декабре 2020 года на канале Лебедева в YouTube был опубликован видеоролик, в котором прозвучала фраза: "Существует в Питере такая Ольга Баранец, которая "общественный защитник по делам семьи...". Это высосанная из пальца должность, она сама себя назначила...". Истица считает, что Лебедев этим высказыванием оскорбил ее и распространил персональные данные. Кроме того, блогер без разрешения использовал фотографию женщины.

Как отмечает пресс-служба, высказывания Лебедева о Баранец в соответствии с заключением эксперта "содержит негативную информацию" и "носит оскорбительный характер".

Баранец просила суд взыскать с Лебедева и ООО "Студия Артемия Лебедева" компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей в связи с оскорблением, 300 тыс. рублей - за распространение персональных данных, 5 млн рублей - за нарушение авторских прав. Суд указал, что Студия Артемия Лебедева является ненадлежащим ответчиком по иску, поскольку Баранец не доказала факт распространения порочащих сведений от имени организации.

Лебедев в суд не явился. Его представитель просил в удовлетворении иска отказать.