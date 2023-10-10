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Артемий Лебедев назначен директором по дизайну "ВКонтакте"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Дизайнер Артемий Лебедев стал директором по дизайну "ВКонтакте", сообщила пресс-служба компании.

В компании рассчитывают, что Лебедев поможет команде VK улучшить опыт использования продуктов социальной сети и сделать их доступнее для пользователей.

"В новой должности он будет управлять дизайном продуктов ВКонтакте, формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами, разрабатывать общее видение дизайна социальной сети", - сказано в пресс-релизе.

Артемий Лебедев - основатель, руководитель и совладелец дизайнерской компании "Студия Артемия Лебедева". Его студия разработала варианты дизайна схем метрополитена Петербурга и Москвы, логотип московского метро, создавала туристические логотипы городов, предлагала проекты оформления элементов городского пространства.

"ВКонтакте" - крупнейшая российская социальная сеть, принадлежит интернет-холдингу VK.

VK ВКонтакте Артемий Лебедев
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