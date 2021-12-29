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Тюменским ресторанам и кафе разрешили работать ночью

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Запрет на ночную работу заведений общественного питания 30 декабря будет снят в Тюменской области, сообщил в среду глава региона Александр Моор.

"С завтрашнего дня, 30 декабря, разрешается работа предприятий общественного питания после 23 часов. (...) Это важный шаг для поддержки потребительского рынка - одной из самых пострадавших отраслей нашей экономики", - написал губернатор в соцсети.

Он также добавил, что посетителям заведений общепита надо будет предоставить QR-код или ПЦР-тест.

Вместе с тем Моор подчеркнул, что с 30 декабря и до 20 января отменяется система QR-кодов на вход в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, цирк, объекты спорта, фитнес-центры, аквапарки, СПА-комплексы, сауны и термальные источники.

"Мы очень внимательно смотрим за обстановкой. В зависимости от ситуации возможно как дальнейшее смягчение ограничительных мер, так и их ужесточение. Но все-таки я надеюсь, что высокий уровень вакцинации, соблюдение масочного режима, социальной дистанции и других защитных мер позволят нам и дальше снижать количество заболевших", - отметил глава региона.

Тюмень

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