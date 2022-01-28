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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
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Введение QR-кодов в Тюменской области перенесли на 1 марта

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Власти Тюменской области приняли решение перенести запланированное на 1 февраля введение системы QR-кодов, сообщает в пятницу информационный центр регионального правительства.

Введение QR-кодов в регионе переносится на 1 марта.

В пресс-релизе также подчеркивается, что пенсионерам старше 60 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, а работодателям - перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников.

Ранее сообщалось, что отмененную в конце декабря прошлого года систему QR-кодов планировалось ввести с 20 января, затем мораторий был продлен до 1 февраля.

Хроника коронавируса. Январь.

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В Пекине с 4 февраля начнутся зимние Олимпийские игры. В городе следуют политике "нулевой терпимости" к COVID-19, которая подразумевает введение локдаунов, ограничений на передвижение и массовое тестирование там, где выявили заражения коронавируса.
Хроника 09 января 2020 года – 28 января 2022 годаПандемия коронавируса
Тюменская область Коронавирус

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