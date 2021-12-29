В Петербурге оправдали фигурантов дела о многолетнем насилии в детдоме

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Кировский суд Петербурга огласил оправдательный приговор пяти фигурантам дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

"Суд фигурантов оправдал за отсутствием события преступления. Все выпущены из-под стражи в зале суда немедленно. Умерший Станислав Виноградов также оправдан", - сообщила пресс-служба. ФИгурантам дела инкриминировали ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В декабре 2018 года следователи в Петербурге довели до суда резонансное дело в отношении двух руководителей учебных заведений, обвиняемых в длительном сексуальном насилии над сиротами из детского дома.

Среди фигурантов были бывший директор школы №565 Кировского района Петербурга Станислав Виноградов, бывший замдиректора детского дома Михаил Елин, а также бывшие воспитанники и ученики школы Павел Прикащиков, Кирилл Покалюка и Андрей Соловьев.

Также уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего директора детдома Натальи Федоровой, однако в 2019 году ее преследование прекратили в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности по вменяемой ей статье "халатность".