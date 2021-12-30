СКР намерен обжаловать оправдательный приговор по делу о насилии в детдоме Петербурга

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В СК РФ не согласны с решением суда в Петербурге оправдать пятерых фигурантов дела о многолетнем сексуальном насилии над воспитанниками детского дома, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СКР по Петербургу изучить обстоятельства, послужившие основанием для вынесения приговора, и предоставить подробный доклад. Также глава ведомства велел подчиненным инициировать вопрос об обжаловании приговора суда, говорится в сообщении.

"В ходе предварительного следствия была проделана масштабная работа, направленная на выявление всех фактов противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Следователи установили всех фигурантов и дали их действиям соответствующую правовую оценку. Достаточная доказательственная база, собранная следствием, послужила основанием для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу", - отмечают в ведомстве.

По данным источника "Интерфакса", прокуратура также решает вопрос о внесении апелляционного представления на приговор.

Как сообщалось, накануне Кировский районный суд Петербурга оправдал в связи с отсутствием события преступления пятерых фигурантов уголовного дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома: бывшего директора школы № 565 Кировского района города города Станислава Виноградова (скончался), экс-замдиректора детского дома Михаила Елина, бывших воспитанников и учеников школы Павла Прикащикова, Кирилла Покалюку и Андрея Соловьева. Подсудимые отпущены из-под стражи в зале суда.

В зависимости от роли каждого они обвинялись следствием в совершении преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В ходе расследования следователи СК России установили 23 факта насильственных действий в отношении воспитанников учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Центр содействия семейному воспитанию №8" в период с 2002 по 2017 годы.

В 2020 году был вынесен приговор фотографу Александру Брыкову, признанному виновным в преступлениях по ч.1 ст.242.1, ч.2 ст.132 УК РФ (изготовление и распространение порнографических материалов; насильственные действия сексуального характера): его приговорили к 4 годам 7 месяцам колонии общего режима. Следствие и суд установили, что в 2005-2008 годах Брыков приводил домой детей из "Центра содействия семейному воспитанию №8", снимал с их участием порнографические материалы и надругался над ними.

Также уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего директора детдома Натальи Федоровой, однако в 2019 году ее преследование прекратили в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности по вменяемой ей статье "халатность".