ВС РФ отказал Дмитрию Ананьеву в отмене ареста его активов на 113 млрд руб.

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ отказал экс-владельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву в лице его бывшего финансового управляющего Сергея Дружинина в отмене судебных актов нижестоящих инстанций об аресте имущества по иску банка "Траст" на 113,1 млрд рублей.

Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, "оснований для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии Верховного суда Российской Федерации" нет.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московского округа 1 сентября подтвердил отказ Дмитрию Ананьеву в лице его финуправляющего в снятии ареста с имущества по иску "Траста" на 113,1 млрд рублей.

Суд первой инстанции 5 апреля в рамках иска банка "Траст" арестовал активы экс-владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также экс-главы Автовазбанка Олега Вдовина и бывшего акционера, экс-председателя совета директоров Автовазбанка Николая Тарана на 113 млрд рублей.

"Траст" 5 апреля подал иск к братьям Ананьевым и двум лицам, оказывавшим ранее влияние на деятельность Автовазбанка, на сумму 113,1 млрд рублей. "Траст" пояснил, что в результате действий (бездействия) указанных лиц значительно ухудшилось финансовое состояние Автовазбанка, в связи с чем Банк России был вынужден осуществлять меры по предупреждению его банкротства. Одновременно было подано заявление о принятии мер обеспечения, которое было удовлетворено. Финансовый управляющий Дмитрия Ананьева подал в суд заявление о снятии мер обеспечения, но суд 14 апреля ему отказал.

Арбитражный суд Московского округа 30 ноября 2021 года отменил судебные акты о назначении Дружинина финансовым управляющим Дмитрия Ананьева. Суд тогда решил отправить вопрос на новое рассмотрение.

Суд 30 ноября удовлетворил жалобы Промсвязьбанка, ООО "Зерновая компания "Настюша", а также ряда других кредиторов, в том числе компаний и физлиц, на определение Арбитражного суда Москвы, который 18 февраля утвердил Дружинина финуправляющим бизнесмена, а также на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который 28 июня подтвердил назначение.

В оспариваемом документе поясняется, что суд первой инстанции в соответствии с законом о банкротстве случайным выбором определил Ассоциацию ВАУ "Достояние", которая предложила кандидатуру Дружинина. Не согласившись с этим, кредиторы подали жалобы.

Заседание по иску "Траста" назначено на 14 января 2022 года.

Автовазбанк в 2015 году был передан на санацию Промсвязьбанку, который, в свою очередь, был санирован Банком России в 2017 году. В марте 2019 года Автовазбанк был присоединен к "Трасту".

По иску "Траста" Окружной суд города Лимассола (Кипр) в декабре 2020 года вынес приказ об аресте активов братьев Ананьевых и их жен на сумму до 267 млн евро. Эти требования связаны с реализацией ответчиками финансовых схем, имеющих признаки мошеннических действий, путем выдачи необеспеченных кредитов, а также займов с существенно недостаточным обеспечением. "Траст" ранее отмечал, что в результате были выведены денежные средства из Промсвязьбанка, права требования по данным кредитам были переуступлены Автовазбанку, входившему в группу Промсвязьбанка.

На базе "Траста" создан Банк непрофильных активов. На его баланс переданы непрофильные активы санируемых банков: "Открытия", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка.

Банк России владеет 97,7% банка "Траст", банк "Открытие" - 1,3%. Еще около 1% акций "Траста" в феврале 2019 года получила структура РФПИ.

ПСБ ранее контролировался братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 года, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества.