Оренбургскому губернатору пришлось комментировать слухи о своей отставке

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, отвечая на пресс-конференции на просьбу прокомментировать публикации о его скорой отставке, предложил следить за официальными источниками информациии.

"Я не читаю, где что пишут, кто какие даты называет. Руководствуюсь официальными вещами. Есть официальный сайт правительства, президента, там все своевременно публикуется, любые изменения, которые происходят, - сказал он. - Я не видел этих документов, не могу ничего прокомментировать. Когда будет предмет, тогда будем разговаривать".

7 декабря о том, что Паслер попросился в отставку и что вероятность его ухода высока, сообщил РБК со ссылкой на источники. Тогда эту информацию комментировали в пресс-службе губернатора и сказали, что о работает по обычному графику.

Паслер руководит Оренбургской областью с марта 2019 года, в сентябре 2019 года он был избран губернатором. С 2012 до 2016 года он возглавлял правительство Свердловской области, а затем работал в ПАО "Т Плюс".