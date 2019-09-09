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Врио губернатора Оренбургской области Паслер победил на выборах с 65% голосов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области, кандидат от "Единой России" Денис Паслер набрал 65% голосов избирателей, обработаны 99,5% бюллетеней, сообщили агентству "Интерфакс" в областном избиркоме.

"За врио главы региона Дениса Паслера ("Единая Россия") проголосовали 65% избирателей, у Максима Амелина (КПРФ) - 23%," - отметил представитель облизбиркома.

Явка, по предварительным данным, составила почти 40%.

21 марта президент РФ Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Оренбургской области Юрия Берга, возглавлявшего регион с 2010 года. Экс-губернатор впоследствии был назначен советником гендиректора ООО "УГМК-Холдинг" (Уральская горно-металлургическая компания, УГМК).

Врио главы Оренбургской области стал Паслер. Ранее он является председателем правления компании "Т Плюс" - крупнейшей российской частной компании в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.

Оренбургская область Денис Паслер Единая Россия

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