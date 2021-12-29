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"Роскосмос" провел 76 безаварийных пусков подряд

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - "Роскосмос" осуществил серию из 76 ракетных пусков без аварий. Об этом сообщается в видео, посвященном работе госкорпорации в 2021 году.

Как отмечается в информационных материалах на сайте "Роскосмоса", последняя авария при запуске произошла 11 октября 2018 года. Тогда нештатная ситуация случилась спустя две минуты после старта с космодрома Байконур к МКС пилотируемого корабля "Союз МС-10" с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом. Экипаж успел катапультироваться. Спускаемый аппарат корабля "Союз" приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане.

Как позже сообщили в "Роскосмосе", причиной аварии стала некорректная работа датчика разделения первой и второй ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ".

Роскосмос

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