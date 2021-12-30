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В "Роскосмосе" сообщили о росте надежности российских ракет

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - За последние пять лет показатель надежности российских ракет-носителей вырос до 97%, сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

Там отметили, что по состоянию на конец декабря 2021 года, проведено 76 успешных пусков российских ракет космического назначения подряд.

"В мае 2021 года Россия побила предыдущий национальный рекорд из 58 подряд успешных космических стартов. Предыдущее достижение было установлено в период с февраля 1992 по февраль 1993 года", - говорится в сообщении.

За 2021 год в других странах произошло восемь аварий ракет-носителей: три - в Китае, две - в США, по одной в Новой Зеландии, Индии и Южной Корее, сообщили в "Роскосмосе".

В госкорпорации отметили, что в 2021 году всего российскими ракетами в околоземное космическое пространство выведены 340 космических аппаратов разного назначения и в интересах нескольких стран.

Роскосмос

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