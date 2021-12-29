Ростуризм собрался повысить порог входа на рынок для туроператоров

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В новом законе о туризме, подготовленном Ростуризмом, полностью пересмотрена действующая система финансовых гарантий туроператоров, цель изменений – повысить защищенность туристов, избежать банкротств и повысить порог входа на рынок для новых туркомпаний, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

Фонд коллективной ответственности

"Фонды персональной ответственности, которые сейчас формируют туроператоры, показали свою неэффективность. Мы предлагаем взамен создать фонд коллективной ответственности – только такие фонды сейчас работают в мире и доказали свою эффективность. Туроператоры будут делать отчисления с каждого проданного тура. Средства в этот фонд будут отчислять как туроператоры выездного, так и внутреннего туризма. Отчисления предлагаются за выездного и внутреннего туриста за человека на тур", - говорится в сообщении.

"Деньги коллективного фонда, как мы предлагаем, должны храниться на счетах казначейства – так выше доверие к государству и между участниками рынка. Средства направляются только на возмещение или вывоз. Никаких других вариантов использования этих денег на данный момент не предусмотрено", - отметили в Ростуризме.

По замыслу авторов проекта, такая система финансовых гарантий позволит обеспечить туристу в случае банкротства туроператора не только вывоз из другой страны, но и гарантированную выплату, которая должна составлять, в зависимости от стоимости тура, до 40 тыс. рублей на человека. Размер суммы определен исходя из средней стоимости пакетного тура на пляжных направлениях.

"Туроператоры, которые будут делать взносы в фонд, освобождаются от необходимости страхования своих обязательств. Страховаться должны будут только новые туроператоры в первые два года работы. При этом при вступлении в единый реестр они должны будут делать разовый взнос – 100 тыс. рублей для выездного туризма и 50 тыс. рублей – для внутреннего. Размер страхования ответственности туроператора сейчас составляет минимум 5 млн рублей, мы предлагаем 25 млн, чем повышаем порог входа, укрупняем рынок. Платить за страховку надо в первые два года работы, с одновременным наполнением фонда", - пояснили в Ростуризме, назвав страховку "входным билетом в бизнес".

В пресс-службе добавили, что взносы в коллективный фонд будет платить туроператор. Как считают авторы законопроекта, это не приведет к росту цен из-за повышения финансовой нагрузки на бизнес, так как для добросовестных игроков рынка ничего не изменится. Размер взносов будет рассчитан и определен дополнительно.

Эскроу-счета как альтернатива коллективному фонду

"Есть еще дополнительная система, которую мы предлагаем, как альтернативу – эскроу-счета. Для части туроператоров может быть интересным и выгодным решением, особенно для нишевых. Это специальный счет, на котором банк замораживает деньги туриста. Туроператор получает доступ к этим средствам только после того, как исполнил свои обязательства перед клиентом. При такой схеме в случае непредвиденных обстоятельств (невозможности туроператора выполнить свои обязательства) деньги возвращаются с эскроу-счета туристу. То есть турист либо гарантированно поедет отдыхать, потому что его услуга оплачена принимающей стороне, либо ему на руки вернется вся сумма", - добавили в Ростуризме.

Исключение из реестра в превентивных целях

Также законопроект предусматривает создание системы предотвращения банкротств туроператоров, наделяя Ростуризм правом превентивно исключать туроператоров из реестра в случае, если зафиксированы признаки возможных финансовых проблем. Это будет делаться на основе анализа финансовой отчетности туроператоров.

В Ростуризме добавили, что в случае принятия законопроекта в нынешнем виде ассоциация туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" будет переформатирована. Но механизм пока не определен.

В России с 1996 года действует закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Ростуризм в конце прошлого года получил полномочия по нормативно-правовому регулированию. Тогда же в ведомстве заявили, что действующий закон сильно устарел, не отвечает современным реалиям рынка, не помогает комплексно решать актуальные задачи отрасли, содержит много серых зон, недостаточно защищает права туристов.

Новый закон регулирует все виды туризма (внутренний, въездной, выездной) на всех уровнях (федеральный, региональный, местный). В Ростуризме надеются, что он будет принят в течение 2022 года и вступит в силу 1 января 2023 года.