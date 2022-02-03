Туроператорам продлили отмену взносов в фонд "Турпомощь" на 2022 год

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В порядке поддержки туроператров, которые занимаются выездным туризмом, правительство утвердило ряд мер на 2022 год, в том числе продлило отмену взносов в резервный фонд "Турпомощи" и снижение размера отчислений в фонды персональной ответственности.

В наступившем году (как в два предыдущие года) компаниям придется выплачивать фонд по символическому рублю, отметили в пресс-службе правительства.

В фонд персональной ответственности туроператоры в 2022 году будут платить взносы в 0,25% вместо 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма. Чиновники считают, что сокращение взносов "не повлияет на обеспечение прав туристов", поскольку в фондах осталось достаточно денег.

В фонд "Турпомощь" поступают средства, которые используют для вывоза застрявших за границей клиентов разорившихся туркомпаний. Взносы каждый год собирают до 15 апреля. В нормальных условиях размер взноса конкретного туроператора зависит от количества туристов за предыдущий год и может составлять от 50 тыс. до 500 тыс. руб. Их сократили до 1 руб. из-за пандемии.

Деньги фондов персональной ответственности используются для возврата туристам средств за приобретенные туры в случае, если туроператор не может выполнить свои обязательства перед ними.