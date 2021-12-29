ЕСПЧ счел, что ликвидацию "Мемориала" должны приостановить до рассмотрения жалобы

Адвокаты "Мемориала" у здания Мосгорсуда Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) определил, что исполнение решений о ликвидации международного общества "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом) и одноименного правозащитного центра (признан в РФ НКО-иноагентом) должно быть приостановлено, следует из сообщения ЕСПЧ в адрес ПЦ "Мемориал".

"Президент секции, которой распределено дело, после консультации с Палатой (...) решил указать правительству РФ, что в соответствии с правилом 39 в интересах сторон и для надлежащего проведения судебных разбирательств исполнение решений о ликвидации организаций-заявителей должно быть приостановлено на период, необходимый для рассмотрения судом жалобы", - говорится в сообщении ЕСПЧ в ответ на обращение ПЦ "Мемориал", с которым ознакомился "Интерфакс".

В "Мемориале" уточнили, что речь идет о жалобе на закон об иностранных агентах, которую 11 российских НКО подали в ЕСПЧ в 2013 году.

В свою очередь, адвокат Михаил Бирюков, представляющий и общество и ПЦ "Мемориал" напомнил "Интерфаксу", что решения о ликвидации организаций не вступили в законную силу. "Законом предусмотрено 30 дней на подачу апелляционной жалобы - соответственно, решения о ликвидации еще не вступили в силу, и "Мемориал" может продолжать свою работу. Мы ожидаем рассмотрение апелляции не раньше середины февраля", - пояснил он.

В среду Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры ликвидировал правозащитный центр "Мемориал". Днем ранее Верховный суд России удовлетворил аналогичный иск Генпрокуратуры в отношении международного "Мемориала". Судья Алла Назарова решила ликвидировать историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал", его региональные отделения и иные структуры.