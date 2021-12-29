Мосгорсуд решил ликвидировать правозащитный центр "Мемориал"

Рассмотрение дела о ликвидации правозащитной организации "Мемориал" в Мосгорсуде Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры ликвидировал правозащитный центр "Мемориал" (признан в России НКО-иноагентом), передает из суда корреспондент "Интерфакса". Это решение зачитал судья Михаил Казаков.

На прениях сторон в суде прокурор заявил, что ПЦ "Мемориал" непрозрачно ведет финансовую деятельность и неполностью отражает в отчетах данные о доходах и расходах. Он указал, что организация скрывала получение иностранного финансирования, не выполняя требования закона о маркировке своих материалов, а также в ее материалах эксперты обнаружили признаки одобрения экстремизма и терроризма. По оценке прокуратуры, "Мемориал" демонстрирует устойчивое пренебрежение к Конституции России и законам, нарушает права граждан и право на доступ к информации.

Ликвидацию организации прокурор назвал соразмерной мерой ради соблюдения прав граждан и интересов государства.

"Всегда, при любой погоде, любое решение суда не в нашу пользу мы будем обжаловать. Сначала в отечественных судах. При необходимости обратимся в ЕСПЧ", - заявил "Интерфаксу" член Совета правозащитного центра Ян Рачинский.

Он напомнил, что в 2012 году "Мемориал" уже подал в ЕСПЧ жалобу на российский закон об иноагентах, и "ее рассмотрение с мертвой точки уже сдвинулось". "Это будет просто добавление к уже существующей жалобе", - считает правозащитник.

Обжаловать решение Мосгорсуда пообещал и адвокат Михаил Бирюков. Он сказал "Интерфаксу", что в суде защита не услышала от истцов, какие именно права и законные интересы нарушил ПЦ и какой ущерб он нанес.

"Решение о ликвидации считаем совершенно несоразмерным с теми нарушениями, которые были отмечены в иске прокуратуры", - сказал адвокат.

Решение судьи Казакова сторонники "Мемориала", собравшиеся у здания Мосгорсуда, встретили криками "позор". В зале присутствовали иностранные дипломаты - из Испании, Эстонии, Литвы, Финляндии, Швеции, Дании, США и Германии.

Международный "Мемориал"

28 декабря Верховный суд России удовлетворил аналогичный иск Генпрокуратуры в отношении международного "Мемориала" (тоже признан в России НКО-иноагентом). Судья Алла Назарова решила ликвидировать историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал", его региональные отделения и иные структуры.

Иски о ликвидации "Мемориалов" были поданы в суды одновременно в ноябре.

В Верховном суде представитель Генпрокуратуры Алексей Жафяров помимо прочего заявил, что "Мемориал" спекулирует на теме репрессий и создает лживый образ СССР как террористического государства, искажает историю Великой Отечественной войны и реабилитирует нацистских преступников.

Решение Верховного суда уже осудили западные страны.

"Не удивлен позицией властей США и Евросоюза в связи с решением российского суда о ликвидации "Международного Мемориала", так как Вашингтон и Брюссель защищают именно ту деятельность "Мемориала" и его многочисленных структур, которую можно использовать против России, - сказал журналистам 29 декабря председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. - Нам вновь указывают, что и как нужно делать. Россия открыта к равноправному диалогу, но не приемлет диктат из-за рубежа и попытки навязать нам "свою правду" и искаженный взгляд на события прошлого и настоящего".