Установлены личности погибших при пожаре в автомастерской в Беслане

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Личности двоих погибших при пожаре в авторемонтных боксах в Беслане (Северная Осетия) установлены, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Установлены личности погибших (1987 и 1992 г.р.) при пожаре, возникшем в авторемонтных мастерских в городе Беслан. Для оказания психологической помощи родственникам погибших выехали психологи МЧС России", -говорится в сообщении.

Как сообщалось, авторемонтные боксы загорелись в Северной Осетии, погибли два человека. Площадь пожара составила 150 кв. м.