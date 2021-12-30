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Хинштейн предложил лишать гражданства оппозиционеров

Хинштейн предложил лишать гражданства оппозиционеров
Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Архивное фото
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Я бы ещё и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождения. Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?"- написал он.

Ранее, 29 декабря, президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предусматривает введение института прекращения гражданства страны. В соответствии с законопроектом президент РФ принимает решения о прекращении гражданства РФ детей, находящихся под опекой иностранных граждан или усыновленных (удочеренных) ими, независимо от места проживания таких детей в целях обеспечения защиты их прав и интересов. Все лица, гражданство РФ которых было прекращено по инициативе их родителей (усыновителей), имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ в течение пяти лет после достижения возраста 18 лет. Прекращение гражданства РФ по всем иным основаниям (совершение преступления, использование подложных документов и сообщение заведомо ложных сведений) подлежит обязательному согласованию с президентом РФ.

Госдума Александр Хинштейн

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