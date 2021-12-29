Путин внес в Думу законопроект об упрощении получения гражданства для определенных лиц

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ внес в Госдуму законопроект о гражданстве РФ.

Согласно документу (49269-8), размещенному в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ, предлагается расширить полномочия главы государства по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

Такой подход учитывает необходимость адаптации лица, претендующего на приобретение гражданства РФ, к жизни в российском обществе.

Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство РФ и признании российскими гражданами.

Прежде всего, речь идет о лицах, являющихся нашими соотечественниками - гражданами бывшего СССР, их детьми, участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

В число лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства РФ, включены также лица, которые имеют проживающих в России близких родственников - граждан РФ.

Лица, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах государственной границы РФ), также получают право на упрощенное приобретение гражданства РФ без прохождения процедуры признания их носителями русского языка.

В соответствии с законопроектом российскими гражданами также могут быть признаны: лица, родившиеся на территории РФ (территории РСФСР) до 6 февраля 1992 г.; лица, хотя бы один из родителей которых на день рождения таких лиц являлся гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории РФ (территории РСФСР); военнослужащие, которые принесли присягу на верность СССР или РФ и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 г. службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией РФ и располагавшихся на территориях других государств. Согласно законопроекту, наличие у этих лиц иностранного гражданства не является основанием для отказа в признании их гражданами РФ.

Президент

Расширяются полномочия президента по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ. Президент России может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. К ним, в частности, могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана, указанные в действующем законе "О гражданстве РФ", а также другие лица.

В ведении президента предлагается оставить только прием в гражданство РФ в исключительном порядке и распространить его на ветеранов Великой Отечественной войны, являвшихся гражданами бывшего СССР; лиц, имеющих особые заслуги перед РФ, а также на лиц, которые ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для РФ.

В отношении остальных категорий лиц правом принятия решений по вопросам гражданства РФ наделяются МВД России и МИД России.

Инвесторы

В категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ, не включены инвесторы и квалифицированные специалисты.

Соответствующие положения закона "О гражданстве РФ" не были востребованы на практике, говорится в пояснительной записке. Кроме того, концепция законопроекта не предполагает предоставления гражданства РФ на основании формальных критериев, не учитывающих наличия реальной связи лица, претендующего на приобретение российского гражданства, с РФ.

Браки

В целях исключения практики заключения фиктивных браков между иностранными гражданами и гражданами РФ для приобретения российского гражданства упрощенное приобретение гражданства РФ предусмотрено только для случаев наличия в браке общего ребенка.

Прекращение

Вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ вводится институт прекращения гражданства.

В соответствии с законопроектом президент РФ принимает решения о прекращении гражданства РФ детей, находящихся под опекой иностранных граждан или усыновленных (удочеренных) ими, независимо от места проживания таких детей в целях обеспечения защиты их прав и интересов.

Все лица, гражданство РФ которых было прекращено по инициативе их родителей (усыновителей), имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ в течение пяти лет после достижения возраста 18 лет.

Прекращение гражданства РФ по всем иным основаниям (совершение преступления, использование подложных документов и сообщение заведомо ложных сведений) подлежит обязательному согласованию с президентом РФ.

Законопроект устанавливает десятилетний срок, по окончании которого нельзя будет принять решение о прекращении гражданства РФ в связи с нарушениями, допущенными в процессе приема в гражданство РФ.

Преступления

Законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства РФ. Наряду с преступлениями террористической направленности, в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. В случае прекращения гражданства РФ в связи с совершением таких преступлений установленный десятилетний срок применяться не будет.

Паспорт

Законопроект устанавливает сроки действия паспорта, основания признания его недействительным, случаи и условия его изъятия, предусмотрена возможность оформления паспорта в виде документа, содержащего электронный носитель информации.

Двойное гражданство

Гражданин РФ, имеющий гражданство или множественное гражданство, рассматривается РФ только как гражданин РФ вне зависимости от места его проживания.

Согласно законопроекту, приобретение гражданином РФ гражданства (подданства) иностранного государства не влечет за собой прекращение гражданства РФ.

Наличие у гражданина РФ двойного гражданства или множественного гражданства не может являться основанием для его высылки из РФ или выдачи иностранному государству, в том числе государству, гражданство (подданство) которого имеет гражданин РФ, говорится в документе.

Образование

Право на получение гражданства РФ по упрощенной процедуре - без "ценза оседлости", сдачи экзаменов на знание русского языка и основ законодательства РФ, получат также иностранцы, закончившие с отличием российский вуз и постоянно проживающие в России. Для остальных выпускников вузов и колледжей РФ (без диплома с отличием) предлагается дополнительное требование - трудовой стаж в России более одного года.

Другие положения

При подаче заявления о приеме в гражданство РФ иностранцы и лица без гражданства должны будут в обязательном порядке проходить процедуру государственной дактилоскопической регистрации.

Отдельно законопроект оговаривает порядок получения гражданства иностранными гражданами и лицами без гражданства, у которых уже есть российский паспорт, но которые "не приобрели гражданство РФ "в установленном порядке" (сюда входит подача заявления, сдача дактилоскопии и произнесение присяги). Такое вступление в гражданство происходит в упрощенном порядке (без сдачи экзаменов и "ценза оседлости") по заявлению - после проверки органами внутренних дел. Одновременно в гражданство могут быть приняты дети такого человека, в том числе совершеннолетние, следует из законопроекта.

В законопроекте предусмотрена выдача лицу, не достигшему возраста 14 лет, документа, подтверждающего наличие гражданства РФ.

Предусмотрено, что предлагаемые законопроектом нормы вступят в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования закона.