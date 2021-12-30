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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Штормовое предупреждение о лавинной опасности продлили на Камчатке

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение о повышенной опасности схода лавин продлено в нескольких районах Камчатского края, сообщает в четверг региональный противолавинный центр.

"С 31 декабря по 2 января включительно лавиноопасно по горным территориям Елизовского района (особенно бассейна р. Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.

В эти дни опасность схода лавин присутствует и в районе вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский, Авачинский, а также Ключевской группы вулканов. Противолавинный центр рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, принять повышенные меры безопасности. Туристам, спортсменам и охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

Предыдущее предупреждение о лавинной опасности в эти районах было объявлено с 27 по 30 декабря.

Камчатский край

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