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На Камчатке объявили штормовое предупреждение с ожидаемой высотой волн от 8 до 10 м

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение о высоких волнах в акваториях Берингова моря и Тихого океана объявили в Камчатском крае. Ожидаемая высота волн составит 8-10 м, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 16 января 2022 в акватории Тихого океана, в подрайонах 11313 и 11314 (Алеутский муниципальный округ), прогнозируется опасное волнение моря высотой 8-10 метров с распространением вечером 16 января 2022 года в Берингово море, подрайоны 11311 и 11312", - говорится в сообщении.

Непогода в акватории Камчатки продлится до середины дня в понедельник. Населенным пунктам у побережья опасность не грозит.

Однако спасатели предупредили, что из-за высоких волн могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с авариями и повреждениями на судах. Поэтому руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в опасных районах, порекомендовали принять меры повышенной предосторожности.

Камчатский край МЧС

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