Более 160 пассажиров из Якутии задержанных на несколько дней рейсов прибыли на Чукотку

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Два самолета в четверг доставили из Якутии на Чукотку пассажиров задержанных рейсов, часть которых ждали вылета около недели.

"В 11:42 из Якутска в Анадырь прибыл Boeing -737, который привез 128 человек. В 11:47 самолет Q-300 прибыл в Певек с 35 пассажирами на борту", - сообщил департамент промышленной политики Чукотского автономного округа.

Пассажиров самолетами "ЧукотАвиа" планируется доставить по маршрутам Анадырь-Певек-Анадырь и Певек-Анадырь-Певек.

Как сообщалось, Якутская транспортная прокуратура начала проверку по жалобам пассажиров о задержке чартерных рейсов из Якутии на Чукотку.

Предварительно установлено, что АО "Авиакомпания "Якутия" взяла на себя договорные обязательства по организации и выполнению нерегулярных полетов в аэропорты Чукотки Анадырь и Певек для доставки вахтовиков, населения и грузов. Из-за непогоды и технических неисправностей воздушных судов и ремонта аэродрома Певек, по данным на среду, были не выполнены четыре рейса из Якутска.

Ранее губернатор Чукотки Роман Копин сообщил, что пассажиры не могут вылететь из Якутска в Анадырь и Певек с 23 декабря. Правительство Чукотского АО предложило авиакомпании "Якутия" 30 декабря обеспечить доставку пассажиров из Якутска в Анадырь для их последующей отправки из Анадыря в Певек самолетами "ЧукотАвиа".

Авиакомпания "Якутия" ранее сообщила, что из-за морозов до минус 55 градусов были зафиксированы ограничения по эксплуатации воздушных судов Bombardier Q300, которые задействованы на внутрирегиональных рейсах и в направлении "Якутск - Среднеколымск - Певек".