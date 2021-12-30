Спасатели достали тело туриста, упавшего в обрыв на квадроцикле в КБР

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели Кабардино-Балкарии с помощью вертолета эвакуировали тело жителя Ставрополя, сорвавшегося на квадроцикле в обрыв у смотровой площадки плато "Канжал", сообщает ГУ МЧС России по республике в четверг.

Сообщение о происшествии в Зольском районе республики поступило в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС 28 декабря в 14:10. Выяснилось, что в обрыв с 200-метровой высоты на квадроцикле упал 36-летний житель Ставрополя.

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России достали тело с помощью вертолета. В настоящее время погибшего транспортируют для передачи следственным органам.

К проведению поисково-спасательных работ привлекались также сотрудники Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.