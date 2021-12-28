Квадроцикл с водителем упал в обрыв в горах Кабардино-Балкарии

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Квадроцикл с водителем сорвался в обрыв у смотровой площадки плато "Канжал" в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщает ГУ МЧС России по КБР во вторник.

В ведомстве уточнили, что информации о состоянии человека пока нет.

Сообщение о происшествии поступило в 14:10 в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР.

На поиски водителя квадроцикла на место выдвинулись сотрудники Эльбрусского высокогорного отряда.