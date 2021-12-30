Угледобыча на "Анжерской-Южной" приостановлена из-за нарушений норм безопасности

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Кемеровский районный суд на 90 суток приостановил работы по добыче угля на шахте "Анжерская-Южная" (Кемеровская область, принадлежит одноименной угольной компании), сообщается на официальном сайте Сибирского управления Ростехнадзора.

Соответствующее решение вынесено 29 декабря. Суд, кроме того, приостановил эксплуатацию ленточного конвейера.

Решение о приостановке принято на основании составленного Ростехнадзором протокола о нарушениях норм и правил промбезопасности на шахте.

"В ходе проверочных мероприятий были выявлены нарушения, представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. Установлено, что не применяются ограждающие устройства защиты прохода, предусмотренные конструкцией секций крепи, не соблюдаются требования технической документации при производстве работ в лаве в части крепления сопряжения лавы, допущены нарушения в работе стационарных датчиков контроля концентрации газа метана в рудничной атмосфере. Кроме того, ленточный конвейер 3ЛТ-1000ПТ в конвейерном штреке 7-3-2 эксплуатируется с заштыбованной (замусоренной углем/породой, заедающей - ИФ) возвратной ветвью", - сообщается на сайте Ростехнадзора.

Отмечается, что проверка на шахте прошла 26 декабря. Ведомство в этот же день составило протокол о временном запрете деятельности по ведению горных работ согласно ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ и передало материалы в суд.

Как сообщалось, 19 июня на "Анжерской-Южной" произошло обрушение породы и погиб горняк. В июле Сибирское управление Ростехнадзора в ходе проверки выявило на предприятии 139 нарушений требований промбезопасности.