Проверка Генпрокуратуры выявила три тысячи нарушений на угольных шахтах по всей стране

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Сотрудники Генпрокуратуры РФ зафиксировали три тысячи нарушений законодательства на российских шахтах по итогам масштабной проверки в угледобывающей отрасли, сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере ведомства Антон Головин.

"Только по итогам последней проверки в данной области по нашему поручению прокурорами выявлено три тысячи нарушений законов, для устранения которых внесено более 250 представлений, возбуждена одна тысяча дел об административных правонарушениях, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 500 лиц. Проверочные мероприятия продолжаются", - сказал Головин в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

Он уточнил, что проверки всех угольных шахт и разрезов страны проводятся "с особым вниманием".

"Это связано с произошедшими в 2021 году авариями, повлекшими травмы и гибель горняков", - отметил представитель Генпрокуратуры РФ.

Как сообщал "Интерфакс", после ноябрьского инцидента на шахте "Листвяжная", где жертвами стали более 50 человек, президент РФ Владимир Путин потребовал от Генпрокуратуры предоставить доклад о причинах аварии. В связи с этим генпрокурор Игорь Краснов заявил о планах провести масштабные проверки всех угольных шахт, находящихся в десяти угледобывающих регионах России.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября 2021 года. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. 13 декабря на поверхность подняли последнее тело. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.