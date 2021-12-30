Силуанов заявил, что отключение РФ от SWIFT стало бы общей проблемой

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Отключение России от SWIFT теоретически возможно, но такое решение стало бы общей головной болью: отказаться от экспорта из РФ зарубежные партнеры, в первую очередь - Европа, не смогут, и сами будут вынуждены искать другие способы расчетов, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Кому выгодно отключение (России - ИФ) от SWIFT? Никому. Только вот, что называется, если себе насолить", - сказал министр в интервью "России 24" (ВГТРК).

Отключение от SWIFT - часть потенциального пакета "адских" санкций против России, обсуждение которых периодически активизируется одновременно с ухудшением геополитического фона.

"Мы поставляем, в первую очередь в Европу - газ, нефть и т.д., помимо других ненефтегазовых товаров, несырьевого сектора. Как мы будем торговать с европейцами, которые влияют на решения - включать или отключать от SWIFT (все-таки наши так называемые партнеры стараются корректировать свои ограничительные санкционные планы). Так вот что получится с европейскими потребителями тех же самых углеводородов? Как они будут с нами рассчитываться? Или они откажутся от наших экспортных товаров? Да нет, конечно, не откажутся", - сказал Силуанов.

"Рассчитываться надо будет? Надо. Проблемы себе создадут? Конечно, создадут. Я не понимаю тех, кто говорит об этом. Это, конечно, можно сделать, но будем потом все вместе находить инструменты, как информацию об этих транзакциях друг другу поставлять. Это можно, конечно, но это большая будет проблема", - заключил министр.

SWIFT не раз отмечала, что, являясь глобальной ассоциацией, не имеет полномочий принимать решения о тех или иных санкциях. Любое решение о введении или отмене санкций в отношении стран или отдельных субъектов принимается исключительно компетентными государственными органами. При этом она подчеркивала, что, будучи зарегистрированной в соответствии с законодательством Бельгии, обязана следовать нормам ЕС.