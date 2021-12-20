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ЦБ сообщил, что заявлений по поводу отключения РФ от SWIFT не поступало

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Никаких заявлений SWIFT относительно участия РФ в системе на настоящий момент не поступало, отключение нашей страны невыгодно и для других государств, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

"Нужно ориентироваться на те заявления, которые делает сам SWIFT. SWIFT - это кооператив, там участвует больше 100 стран. Никаких заявлений со стороны SWIFT о каких-либо намерениях участия России на данный момент нет", - заявила Скоробогатова.

"Мы надеемся, что это и не случится (отключение России от системы - ИФ), потому что это невыгодно и другим странам, и другим регуляторам с точки зрения бизнеса, которые ведут наши страны", - отметила первый зампред ЦБ.

Она добавила, что достаточно востребованной оказался российский аналог SWIFT - Система передачи финансовых сообщений (СПФС). "Он хорошо работает в России: это уже 27% от операций, которые в России проходят в формате SWIFT", - подчеркнула Скоробогатова.

Тема возможного отключения России от SWIFT возникла еще в 2014 году после первых антироссийских санкций. С тех пор этот вопрос периодически возникает и обсуждается на разных уровнях. Он вновь стал подниматься недавно в контексте потенциального ужесточения санкций против России.

SWIFT не раз отмечала, что, являясь глобальной ассоциацией, не имеет полномочий принимать решения о тех или иных санкциях. Любое решение о введении или отмене санкций в отношении стран или отдельных субъектов принимается исключительно компетентными государственными органами. При этом она подчеркивала, что, будучи зарегистрированной в соответствии с законодательством Бельгии, обязана следовать нормам ЕС.

SWIFT ЦБ РФ Ольга Скоробогатова

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