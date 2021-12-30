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В РФ расширили географию ж/д-перевозок овощей и картофеля по льготному тарифу

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило механизм субсидирования перевозок сельхозпродукции по железной дороге.

Как сообщается в пресс-релизе кабинета министров, для удовлетворения потребностей регионов в картофеле и овощах расширяется география железнодорожных перевозок сельхозпродукции по льготному тарифу. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о субсидиях железнодорожным перевозчикам на возмещение потерь при установлении льготных тарифов на транспортировку сельхозпродукции. "Принятое решение позволит наладить необходимый объём поставок продукции АПК в регионы, где прогнозируется ее дефицит, поддержать сельхозпроизводителей, снизить стоимость транспортировки сельскохозяйственных грузов по стране", - уточняется в пресс-релизе.

Согласно постановлению, перевозки овощей и картофеля по льготному тарифу теперь станут возможны из Дагестана, Краснодарского края и Астраханской области в регионы Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов. Эта мера будет действовать до конца 2022 года.

Раньше овощную продукцию можно было перевозить по льготному тарифу только из Сибирского и Уральского федеральных округов в регионы Дальнего Востока.

Постановлением также предусмотрено возобновление льготной транспортировки зерновых культур из Кемеровской области в регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также в Дагестан, Краснодарский край, Астраханскую и Ростовскую области. Такое решение принято в связи с профицитом зерна в Кузбассе.

Субсидировать транспортировку сельхозпродукции по железной дороге государство начало в 2019 году. Перевозка по льготному тарифу предусматривает все виды отправок грузов – как в вагонах, так и в контейнерах.

Михаил Мишустин Дагестан Краснодарский край Астраханская область

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